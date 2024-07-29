أبرز صور مباراة المقاولون ضد الزمالك

هدف أبو علي ضمن أبرز صور فوز الأهلي على المصري

الشناوي الجديد وهدف شلبي في أبرز صور تعادل الزمالك مع بيراميدز

طرد الشيبي وأزمة مع الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على بيراميدز