هدف تاريخي في أبرز صور لقاء النمسا وتركيا
الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 22:22
أبرز صور من مباراة النمسا وتركيا التي أقيمت في ملعب ريد بول آرينا في ختام لقاءات دور الـ16 من يورو 2024.
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