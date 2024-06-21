هدف مبكر في أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا
الجمعة، 21 يونيو 2024 - 16:34
أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا في ثاني جولات يورو 2024 والتي تقام في ملعب مركور شبيل آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
نرشح لكم
هدف عكسي ضمن أبرز صور فوز إسبانيا على إيطاليا احتفال شاكيري في أبرز صور تعادل سويسرا ضد اسكتلندا هدف جمال المعتاد في أبرز صور لقاء المجر وألمانيا تعادل مجنون في أبرز صور لقاء كرواتيا وألبانيا هدف قاتل في أبرز صور انتصار البرتغال على التشيك هدف على الطائر واحتفال بآخر تاريخي في أبرز صور لقاء تركيا وجورجيا أبرز صور فوز سلوفاكيا على بلجيكا (يورو 2024) إصابة مبابي الدموية في أبرز صور فوز فرنسا على النمسا
أخر الأخبار
الخاسر لم يلعب 6 ساعة | ألمانيا 2024