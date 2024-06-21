هدف مبكر في أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا

الجمعة، 21 يونيو 2024 - 16:34

أبرز صور لقاء سلوفاكيا وأوكرانيا في ثاني جولات يورو 2024 والتي تقام في ملعب مركور شبيل آرينا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
أوكرانيا سلوفاكيا يورو 2024
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