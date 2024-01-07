أبرز صور مباراة مصر وتنزانيا الودية

6 أهداف ضمن أبرز صور الأهلي ومودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر المصري

أبرز صور فوز البنك الأهلي على بلدية المحلة

إصابة الشناوي وإثارة كبيرة في أبرز صور فوز الأهلي على سيراميكا في السوبر