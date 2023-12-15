ثلاثية وتألق الشناوي ضمن أبرز الأهلي واتحاد جدة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 20:47

ثلاثية وتألق الشناوي ضمن أبرز الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية
علي معلول الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية 2023
نرشح لكم
تألق عواد وإشارة الجزيري وتغيير اضطراري ضمن أبرز صور المصري والزمالك أبرز صور مباراة بيراميدز وبلدية المحلة توجه بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا لمونديال الأندية صور الأهلي بالملابس الرسمية لكأس العالم للأندية فرص عديدة مهدرة في أبرز صور الأهلي وشباب بلوزداد رأسية زيزو ورائعة شيكابالا ضمن أبرز صور الزمالك وسوار هدف رائع وآخر قاتل ضمن أبرز صور المصري وإنبي ظهور هيثم شعبان الأول ضمن أبرز صور الداخلية وبلدية المحلة
أخر الأخبار
بسبب كأس العالم للأندية.. عامر حسين يعلن عبر في الجول تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
الشحات: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبرى 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - السابع في تاريخ الأهلي وثامن المصريين.. مروان عطية رجل الفوز على اتحاد جدة 10 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الشناوي: لم يكن لدي شك في الفوز على اتحاد جدة 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - بامسعود: نعتذر للجمهور وللوطن على مظهرنا ضد الأهلي 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية – الغامدي: لا أعذار لظهورنا بهذا الشكل ضد الأهلي 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
بالأرقام.. الأهلي يعزز تفوق الأندية المصرية في المواجهات السعودية 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
من أجل النهائي الحلم.. موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (3)-(1) اتحاد جدة.. إلى نصف النهائي 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا