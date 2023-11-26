أبرز صور الزمالك ضد أبو سليم في افتتاح دور المجموعات - (الكونفدرالية)

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 19:03

أبرز صور الزمالك ضد أبو سليم في افتتاح دور المجموعات - (الكونفدرالية)
الزمالك أبو سليم الكونفدرالية
نرشح لكم
ثلاثية في الشوط الثاني ضمن أبرز صور الأهلي وميدياما صاورخية غنام ضمن أبرز صور مودرن فيوتشر وسوبر سبورت هدف لاكاي ضمن أبرز صور بيراميدز ومازيمبي ضباب لا ينقشع ضمن أبرز صور إثيوبيا وسيراليون معلول يهدر ركلة جزاء في أبرز صور خروج الأهلي أمام صنداونز (الدوري الإفريقي) علم فلسطين حاضر في أبرز صور صنداونز والأهلي احتفال مناصر لفلسطين في أبرز صور تعادل الأهلي مع سيمبا صور تعادل الأهلي مع سيمبا في تنزانيا
أخر الأخبار
تسديدة على المرمى تكفي.. الزمالك يكسر لعنة افتتاحية المجموعات بانتصار أمام أبو سليم 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
حدث غائب عن الزمالك منذ 2019.. أوباما يتقدم لـ الزمالك أمام أبو سليم 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
أدارها محمد عادل.. النجم يرسل خطابا لـ كاف بسبب "خطأ تحكيمي جسيم" أمام الترجي 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - قادش (0)-(1) ريال مدريد.. جوووول أول راائع 56 دقيقة | الدوري الإسباني
هاتريك أهداف ملغية لـ سون.. توتنام يواصل السقوط بخسارة من أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(3) مانشستر يونايتد.. جوووول ثااالث ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد – عودة بيلينجهام وغياب فينيسيوس أمام قادش ساعة | الدوري الإسباني
لم يسجل للمباراة الخامسة.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع لو هافر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات