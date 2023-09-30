أبرز صور مباراة الزمالك وأرتا سولار

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:24

أبرز صور مباراة الزمالك وأرتا سولار
الزمالك
نرشح لكم
تألق أفشة وكهربا في أبرز صور فوز الأهلي على سانت جورج برباعية حضور جماهيري رائع و4 أهداف ضمن أبرز صور الإسماعيلي والاتحاد مشاركة الجزيري في أبرز صور مران الزمالك أبرز صور فوز مودرن فيوتشر على الداخلية أبرز صور التعادل المثير بين الزمالك والمقاولون العرب - الدوري المصري تألق إبراهيم عادل في أبرز صور فوز بيراميدز على البنك الأهلي تألق الشحات في أبرز صور فوز الأهلي على سانت جورج احتفال مابولولو ضمن أبرز صور سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0) (0) ليفربول.. بداية القمة 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا ضد ريال مدريد 8 دقيقة | الدوري الإسباني
ساكا قدم الهدايا وأصيب.. أرسنال يفوز على بورنموث برباعية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هودسون يعرف سر الشياطين.. كريستال بالاس يُسقط مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - صلاح أساسي مع ليفربول وتوتنام بالقوة الضاربة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) أرتا سولار.. فرصة التعادل تضيع بقدم شيكابالا 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يفوز على فريق كوكا بالدوري التركي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك 4 خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون