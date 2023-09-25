أبرز صور مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب - الدوري المصري

تألق إبراهيم عادل في أبرز صور فوز بيراميدز على البنك الأهلي

احتفال مابولولو ضمن أبرز صور سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري

هدفان ضمن أبرز صور فوز مودرن فيوتشر على فاركو

4 أهداف في أبرز صور تعادل مثير بين بيراميدز والزمالك

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هدفان وفوز غائب منذ 15 عاما ضمن أبرز صور بلدية المحلة والمقاولون