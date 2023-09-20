أبرز صور مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 20:43

أبرز صور من مباراة ريال مدريد ويونيون برلين التي أقيمت في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.
ريال مدريد يونيون برلين أبطال أوروبا
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