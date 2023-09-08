هدف مصطفى فتحي ضمن أبرز صور مصر وإثيوبيا

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 - 19:55

هدف مصطفى فتحي ضمن أبرز صور مصر وإثيوبيا
مصر إثيوبيا تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023
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