تألق سترلينج في أبرز صور فوز تشيلسي على لوتون تاون (الدوري الإنجليزي)

إصابة فينيسيوس وهدف بيلينجهام في أبرز صور فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو (الدوري الإسباني)

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احتفال سنغالي في أبرز صور فوز توتنام على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)

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هدف مبكر في افتتاح مصطفى محمد لموسمه مع نانت

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