انفجار هالاند الأول في أبرز صور مباراة بيرنلي ومانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

احتفال ساكا ضمن أبرز صور فوز أرسنال على نوتينجهام

احتفالات وإثارة في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وأرسنال (درع الاتحاد الإنجليزي)

الودية الأولى.. صلاح يصنع ضمن أبرز صور فوز ليفربول على كارلسروه

هدف بعد 13 ثانية ضمن أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي