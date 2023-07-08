5 أهداف وريمونتادا ضمن أبرز صور فيوتشر والزمالك

ثنائية مبكرة في أبرز صور فوز الأهلي على الاتحاد

هدف ومشادة في أبرز صور فوز الأهلي على الإسماعيلي

ميكالي يقود المنتخب الأولمبي إلى الأولمبياد بالفوز على غينيا

مهرجان أهداف في أبرز صور فوز الزمالك بسداسية على المقاولون بكأس مصر