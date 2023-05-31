هدف ديبالا الأبرز في صور نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:22

هدف ديبالا الأبرز في صور نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما.
روما إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي
نرشح لكم
دموع رغم تعادل قاتل ضمن أبرز صور خسارة بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني هدف قاتل = التتويج ضمن أبرز صور مباراة بايرن ميونيخ وكولن في ختام الدوري الألماني رباعية وإصابة قوية في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي بوسكيتس يرفع كأس الدوري لأول وآخر مرة في أبرز صور تتويج برشلونة طوفان أزرق مُرعب في أبرز صور رباعية مانشستر سيتي ضد ريال مدريد احتفال لاوتارو في أبرز صور تأهل إنتر إلى نهائي أبطال أوروبا احتفالات برشلونة بحسم الدوري الإسباني أمام إسبانيول هدف مغربي وتعادل قاتل ضمن أبرز صور يوفنتوس وإشبيلية
أخر الأخبار
عودة طارق حامد وحجازي يرفع الكأس في تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي 2022-23 8 دقيقة | السعودية
تنس - ميار شريف تودع رولان جاروس 2023 من الدور الثاني 43 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة الضاوي.. تونس تودع مونديال الشباب بالخسارة برباعية أمام البرازيل ساعة | الكرة الإفريقية
أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
الونش يجري جراحة الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
مباشر نهائي الدوري الأوروبي – إشبيلية (1) - (1) روما.. الحكم لا يحتسب ركلة جزاء للفريق الإسباني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
آس: بنزيمة يقترب من اتحاد جدة 2 ساعة | السعودية
مباشر الدوري المصري - المقاولون (2)-(2) الإسماعيلي.. نهاية المباراة بالتعادل 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش 4 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية