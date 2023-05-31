هدف ديبالا الأبرز في صور نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما.

دموع رغم تعادل قاتل ضمن أبرز صور خسارة بوروسيا دورتموند لقب الدوري الألماني

هدف قاتل = التتويج ضمن أبرز صور مباراة بايرن ميونيخ وكولن في ختام الدوري الألماني

رباعية وإصابة قوية في أبرز صور فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي