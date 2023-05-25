هدفان وإصابة قوية في أبرز صور لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي

الخميس، 25 مايو 2023 - 23:07

أبرز صور من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.
مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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