رائعة دي بروين الأبرز في صور لقاء سيتي وأرسنال

الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 22:03

أبرز صور من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال التي أقيمت في ملعب الاتحاد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
مانشستر سيتي أرسنال الدوري الإنجليزي
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