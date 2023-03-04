أبرز صور مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

احتفال بن يوسف والسعيد في أبرز صور مباراة بيراميدز وأسكو كارا

أهداف وركلة جزاء ضائعة في أبرز صور تعادل الأهلي مع صنداونز

احتفال على طريقة راشفورد في فوز السنغال على نيجيريا في أمم إفريقيا للشباب