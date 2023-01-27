أبرز صور مانشستر سيتي ضد أرسنال

خمسة أهداف وإثارة كبيرة في أبرز صور مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

هاتريك هالاند في صور فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون

ظهور خاص لصلاح في المدرجات في صور تعادل ليفربول مع تشيلسي