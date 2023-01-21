تألق كهربا وشريف في أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في القمة

السبت، 21 يناير 2023 - 19:28

أبرز صور مباراة القمة بين الزمالك والأهلي
الأهلي الزمالك
نرشح لكم
احتفال عارم في أبرز صور فوز سموحة على سيراميكا كليوباترا انقضاض جريندو ضمن أبرز صور المصري وغزل المحلة ثلاثية وطرد ضمن أبرز صور فوز بيراميدز على فاركو ريمونتادا في أبرز صور فوز الاتحاد على البنك الأهلي صراعات قوية في أبرز صور فوز المقاولون على أسوان تألق كهربا في أبرز صور فوز الأهلي على سموحة ركلات ترجيح مثيرة واحتفالات قوية في أبرز صور الزمالك وبيراميدز دماء أفشة في أبرز صور تعادل الأهلي والمصري
أخر الأخبار
الشحات بعد الفوز على الزمالك: نركز بكل قوة لاستعادة لقب الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
مروان عطية: لاعبو الأهلي ساعدوني في التأقلم مع الفريق قبل القمة 8 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 9 دقيقة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح: جمهور الأهلي ساندني وشخصية الفريق منحتني الثقة في القمة 13 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تأجيل اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة مصير فيريرا 16 دقيقة | الكرة المصرية
معلول: هدف كهربا أدخلنا لأجواء المباراة.. والزمالك لم يشكل خطورة على مرمى الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
الشناوي: كنا في حالة تركيز لمدة أسبوع قبل القمة 33 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: لا نريد أن نقع في فخ الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك 42 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا