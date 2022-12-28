أبرز صور تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا

دعم مصاب سوبر السلة ضمن أبرز صور الاتحاد وبيراميدز

التحامات بدنية في أبرز صور مباراة الزمالك والمقاولون العرب

احتفالات والتحامات في صور فوز المصري على الإسماعيلي

هدف مبكر ضمن أبرز صور الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

إثارة وأهداف في أبرز صور تعادل المصري مع المقاولون