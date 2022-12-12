احتفال تاو في أبزر صور فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

تألق عواد في أبرز صور فوز الزمالك على بيراميدز

فرحة خالد قمر في صور فوز طلائع الجيش على المصري

هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

احتفالات قوية في أبرز صور فوز الزمالك على طلائع الجيش