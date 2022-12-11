تألق عواد في أبرز صور مباراة الزمالك وبيراميدز

فرحة خالد قمر في صور فوز طلائع الجيش على المصري

هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

احتفالات قوية في أبرز صور فوز الزمالك على طلائع الجيش