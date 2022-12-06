أبرز صور تعادل المصري سلبيا مع البنك الأهلي

احتفالات السولية وعبد القادر في أبرز صور فوز الأهلي على طلائع الجيش (الدوري المصري)

احتفال سيلا ضمن صور فوز سموحة على الإسماعيلي

احتفال على طريقة رونالدو في أبرز صور تعادل الزمالك والمصري

احتفال على طريقة فيرمينو ضمن أبرز صور البنك الأهلي وإنبي

ركلات الترجيح في أبرز صور فوز الأهلي على المقاولون