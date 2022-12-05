احتفالات وقذيفة بيريسيتش في أبرز صور مباراة اليابان وكرواتيا

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 - 18:30

احتفالات وقذيفة بيريسيتش في أبرز صور مباراة اليابان وكرواتيا
منتخب كرواتيا منتخب اليابان كأس العالم 2022 قطر 2022
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