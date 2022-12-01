احتفالات موراتا في أبرز صور مباراة إسبانيا ضد اليابان (كأس العالم)

الخميس، 01 ديسمبر 2022 - 21:48

احتفالات موراتا في أبرز صور مباراة إسبانيا ضد اليابان (كأس العالم)
كأس العالم كأس العالم 2022 قطر 2022 منتخب إسبانيا منتخب اليابان
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