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أبرز صور مباراة هولندا والسنغال
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 18:18
أبرز صور مباراة هولندا والسنغال
أبرز صور مباراة هولندا والسنغال
السنغال
كأس العالم
هولندا
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أبرز صور مباراة هولندا والسنغال
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مباشر كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. الأول يضيع من البرتقالي
إيران تتألم
ثالث أسرع هدف لبديل وأكبر خسارة لـ إيران.. أرقام من فوز إنجلترا بسداسية
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