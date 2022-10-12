أبرز صور مباراة برشلونة وإنتر ميلان

حسرة في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد مع كلوب بروج

ركلتا جزاء في صور تعادل بنفيكا مع باريس سان جيرمان

هالاند لا يتوقف عن التهديف في أبرز صور اكتساح مانشستر سيتي لـ كوبنهاجن