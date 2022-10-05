أبرز صور مباراة ريال مدريد وشاختار

هالاند الطائر في أبرز صور مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

احتفالا سترلينج وأوكافور في أبرز صور تعادل تشيلسي وسالزبورج

هدف فالفيردي الرائع ضمن أبرز صور فوز ريال مدريد على لايبزج

عودة ليالي الأبطال في سان سيرو.. أبرز صور ميلان ودينامو زغرب

عودة صلاح للتسجيل وهدف قاتل في أبرز صور مباراة ليفربول وأياكس

عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور فوز بايرن على برشلونة