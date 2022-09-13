عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور مباراة بايرن وبرشلونة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 22:09
عودة ليفاندوفسكي إلى أليانز آرينا في أبرز صور مباراة بايرن وبرشلونة.
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