أبرز صور دربي ميلانو بين ميلان وإنتر

السبت، 03 سبتمبر 2022 - 18:51

أبرز صور دربي ميلانو بين ميلان وإنتر
إنتر ميلان الدوري الإيطالي دربي ميلانو
نرشح لكم
أبرز صور دربي ميلانو بين ميلان وإنتر حسرة وقتال كبير في أبرز صور تعادل إيفرتون وليفربول هدف جميل في أبرز صور انتصار مانشستر يونايتد على ليستر فرحة هستيرية في صور انتصار قاتل لليفربول على نيوكاسل انفجار هالاند من جديد في أبرز صور مانشستر سيتي ونوتنجهام (الدوري الإنجليزي) لدغة بنزيمة في أبرز صور فوز ريال مدريد على إسبانيول الظاهرة في أبرز صور فوز برشلونة على بلد الوليد تعادل وظهور ديبالا في أبرز صور روما ويوفنتوس
أخر الأخبار
أنشيلوتي: اختيار التشكيل الأساسي أمر معقد.. ولدينا العديد من البدلاء لـ بنزيمة 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)-(0) الاتفاق.. انطلاق المباراة 30 دقيقة | المحترفون
لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي لـ برشلونة أمام إشبيلية 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كونتي: الفوز أهم من تسجيل سون.. ولذلك يجب إنهاء المباريات 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلويل: كان يجب أن أتحلى بالصبر.. وإلغاء هدف كورنيه قرار صحيح 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودريجو: لدي كل شيء لأصبح لاعبا أساسيا 57 دقيقة | الدوري الإسباني
مويس عن هدف وست هام الملغي أمام تشيلسي: قرار فاضح وفاسد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق وحجازي أساسيان مع اتحاد جدة أمام الاتفاق.. والبحار على مقاعد البدلاء ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 2 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد