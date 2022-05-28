صلاح يزين مدرجات جماهير ليفربول في نهائي أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
السبت، 28 مايو 2022 - 20:25
أبرز صور من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.
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