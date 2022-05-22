أبرز صور مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز

فوز قاتل ضمن أبرز صور الأهلي وإنبي

تعادل سلبي جديد ضمن أبرز صور البنك الأهلي والأهلي

رقم قياسي ولعنة مستمرة ضمن أبرز صور الزمالك وطلائع الجيش

تتويج الأهلي بلقب إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الترجي

خسارة فيريرا الأولى في الدوري ضمن أبرز صور الزمالك وإنبي في الدوري