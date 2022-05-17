رقم قياسي ولعنة مستمرة ضمن أبرز صور الزمالك وطلائع الجيش

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 22:17

رقم قياسي ولعنة مستمرة ضمن أبرز صور الزمالك وطلائع الجيش
الزمالك طلائع الجيش
نرشح لكم
رقم قياسي ولعنة مستمرة ضمن أبرز صور الزمالك وطلائع الجيش خسارة فيريرا الأولى في الدوري ضمن أبرز صور الزمالك وإنبي في الدوري ندية وحماس في صور فوز الإسماعيلي على المصري فرحة زيزو وجمهور الزمالك بهدف الفريق المتأخر ضد إيسترن كومباني 3 أهداف وصراعات بدنية بين إيسترن كومباني والزمالك أبرز صور تعادل سيراميكا كليوباترا مع الأهلي احتفال القوس والسهم في أبرز صور انتصار الزمالك على المصري قتال كبير في أبرز صور تعادل الأهلي وطلائع الجيش
أخر الأخبار
مؤتمر العشري: هزمنا الزمالك بسيناريو الأهلي.. ونتحسن بشكل تدريجي 10 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة حمزة المثلوثي 15 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يحتج رسميا على حكم مباراة فيوتشر 32 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يؤجل انضمام لاعبيه المحترفين لمنتخباتهم بسبب موعد نهائي إفريقيا 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يشكل لجنة لتنظيم رحلات سفر جماهيره إلى المغرب في نهائي أبطال إفريقيا 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نصف سعة المدرجات وحكام من النخبة.. 6 طلبات من الأهلي لـ كاف قبل نهائي إفريقيا 48 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لعنة استاد القاهرة مستمرة.. رقم العشري القياسي مستمر بفوز طلائع الجيش على الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يسلم شكواه ضد كاف بشأن ملعب نهائي إفريقيا إلى المحكمة الرياضية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا