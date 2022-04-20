أهداف كثيرة في دربي مجنون بين تشيلسي وأرسنال

الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 22:14

صور من لقاء تشيلسي وأرسنال الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء من لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أهداف كثيرة في دربي مجنون بين تشيلسي وأرسنال عودة صلاح للتسجيل وانهيار مانشستراوي في أبرز صور مباراة ليفربول ويونايتد إثارة مجنونة في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وليفربول احتفالات متنوعة في صور فوز تشيلسي على ساوثامبتون احتفالات جوتا ولحظة خروج صلاح في صور فوز ليفربول على واتفورد ثنائية في 7 دقائق ضمن أبرز صور ليفربول وأرسنال رونالدو يتعملق في أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد وتوتنام رباعية محرز ودي بروين في أبرز صور مباراة ديربي مانشستر
أخر الأخبار
الكشف عن موعد إعلان مانشستر يونايتد تعاقده مع تين هاج 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يشكر الرجاء على حسن استقبال الأهلي 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أتليتكو مدريد يتعثر أمام غرناطة بمشاركة أولى لنجل سيميوني 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشيني: لا تتوقعوا تغييرات جذرية.. وإنسيني وإيموبيلي لم يعتزلا بعد ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في الدوري - الجونة (0) (0) سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
رئيس فرنسا: من الأفضل أن نقاتل ليبقى مبابي في فرنسا ساعة | الدوري الفرنسي
تشكيل الدوري - خالد قمر يقود الجونة.. ومروان حمدي أساسي مع سموحة ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس إيطاليا - يوفنتوس (1) (0) فيورنتينا.. التعادل يضيع ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. تعرف على الخمسة الأوائل 2 كلوب: ما فعلته مع صلاح لن أكرره بشأن ماني 3 ليفربول يطلب تأجيل لقاء نيوكاسل لمدة 7 ساعات 4 صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022