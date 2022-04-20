أهداف كثيرة في دربي مجنون بين تشيلسي وأرسنال
الأربعاء، 20 أبريل 2022 - 22:14
صور من لقاء تشيلسي وأرسنال الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج اليوم الأربعاء من لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
أهداف كثيرة في دربي مجنون بين تشيلسي وأرسنال عودة صلاح للتسجيل وانهيار مانشستراوي في أبرز صور مباراة ليفربول ويونايتد إثارة مجنونة في أبرز صور مباراة مانشستر سيتي وليفربول احتفالات متنوعة في صور فوز تشيلسي على ساوثامبتون احتفالات جوتا ولحظة خروج صلاح في صور فوز ليفربول على واتفورد ثنائية في 7 دقائق ضمن أبرز صور ليفربول وأرسنال رونالدو يتعملق في أبرز صور مباراة مانشستر يونايتد وتوتنام رباعية محرز ودي بروين في أبرز صور مباراة ديربي مانشستر