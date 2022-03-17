أبرز صور من انتصار تشيلسي على ليل في أبطال أوروبا
الخميس، 17 مارس 2022 - 01:00
أبرز صور من انتصار تشيلسي على ليل بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
نرشح لكم
أبرز صور من انتصار تشيلسي على ليل في أبطال أوروبا أبرز صور مانشستر يونايتد وأتليتكو مدريد ريمونتادا مبهرة في أبرز صور مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد هدف في الثانية 32 ضمن أبرز صور دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عودة صلاح لتسجيل الأهداف في أبرز صور فوز ليفربول على إنتر ميلان صور انتصار مانشستر سيتي على لشبونة بخماسية أبرز صور قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري الأبطال