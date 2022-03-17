أبرز صور من انتصار تشيلسي على ليل في أبطال أوروبا

الخميس، 17 مارس 2022 - 01:00

أبرز صور من انتصار تشيلسي على ليل بهدفين لهدف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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