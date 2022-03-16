أبرز صور فوز الإسماعيلي الأول في الدوري أمام الاتحاد السكندري

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 20:06

أبرز صور مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي
الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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