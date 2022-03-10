ريمونتادا مبهرة في أبرز صور مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

هدفان وقتال كبير في أبرز صور تعادل أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد

هدف في الثانية 32 ضمن أبرز صور دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا