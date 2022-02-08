أبرز صور الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2021

كأس العالم للأندية - هدف هاني واحتفالات في أبرز صور مباراة الأهلي ومونتيري

فوز رباعي في أبرز صور الجزيرة وبيراي في كأس العالم للأندية

انتصار ماراثوني في أبرز صور تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية 2019

هدف قاتل ضمن أبرز صور فوز ليفربول على مونتيري في مونديال الأندية