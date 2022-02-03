أبرز صور الجزيرة وبيراي في كأس العالم للأندية

انتصار ماراثوني في أبرز صور تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية 2019

هدف قاتل ضمن أبرز صور فوز ليفربول على مونتيري في مونديال الأندية