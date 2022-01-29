أبرز صور مباراة الكاميرون وجامبيا في أمم إفريقيا

أبرز صور مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب

فوز ماراثوني وتألق جماعي في أبرز صور مصر وكوت ديفوار

أجواء ما قبل مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم إفريقيا